Trumps Sprecherin befahl: „Immer brav Danke sagen“

Thanksgiving gilt als wichtiger Feiertag in den USA

Am vierten Donnerstag im November wird in den USA traditionell Thanksgiving, das Erntedankfest, gefeiert. Es ist ein nationaler Feiertag, im Mittelpunkt stehen das Zusammensein mit der Familie und der Truthahnbraten. Beim Dankgebet in religiösen Familien sagt jeder, wofür er in diesem Jahr dankbar ist. Einer der Ursprünge von Thanksgiving soll ein gemeinsames Fest von Pilgervätern und Ureinwohnern im 17. Jahrhundert sein.