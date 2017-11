Carsharing in Wien: Zustrom zu den Teilzeit-Autos

"Der Plan ist, überwiegend rein elektrische Autos anzubieten", erklärt Geschäftsführer Martin Mai. Größte Hürde? "Die Angst der Kunden vor dem Kabel. Da gibt es oft Hemmungen wegen Laden im Regen oder Ähnlichem." Der Stadt werden Abgase erspart, dem Kunden Geld: "Es gibt keine Spritkosten, dadurch ist der Preis pro gefahrenem Kilometer günstiger. Das wollen wir weitergeben." Die Jahresgrundgebühr kostet 49 Euro, eine halbe Stunde sechs Euro.

Auch GreenMobility will in Wien Fuß fassen. Derzeit bietet das dänische Unternehmen nur in Kopenhagen E-Autos zum Carsharing an. "Wir suchen Partner, die mit uns kooperieren wollen", verrät Sprecherin Michelle Barosin. Wie viele Autos geplant sind? "In Kopenhagen sind 400 Renault Zoe im Einsatz, damit rechnen wir auch in Wien." Die Autos stehen nicht an bestimmten Standorten, sondern es gibt ein Geschäftsgebiet (Free Floating). Wo geladen wird? "Dafür gibt es Hotspots. In Dänemark arbeiten wir mit dem Energieanbieter E.ON zusammen. Vorstellbar sind etwa Ladepunkte bei Einkaufszentren."