Interstellarer Asteroid verblüfft die Astronomen

Erstmals haben Astronomen in unserem Sonnensystem einen Asteroiden aus dem interstellaren Raum untersuchen können. Beobachtungen mit dem Very Large Telescope (kurz VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile und anderen Observatorien weltweit zeigten, dass der "Oumuamua" getaufte Himmelskörper vor seinem zufälligen Besuch in unserem Sonnensystem Millionen von Jahren durch den Weltraum gereist ist.