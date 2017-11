Deutsche Polizei verhaftet sechs Syrer bei Razzien

Noch vor Sonnenaufgang wurden von etwa 500 Beamten insgesamt acht Wohnungen durchsucht. Wie die "Welt" berichtet, wurden sechs Männer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren vorläufig festgenommen. Mobiltelefone, Laptops und weitere Unterlagen wurden beschlagnahmt.

Anschläge in Deutschland geplant?

Bei den Verdächtigen handelt es sich um syrische Staatsbürger. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wirft ihnen vor, Mitglieder des IS zu sein. Sie werden verdächtigt, "einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Bei den Ermittlungen gehe es daher um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, berichtet die "Welt".