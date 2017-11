David Alaba fehlt Bayern in Anderlecht

Laut Angaben des Klubs leidet der Wiener an einer Rückenblessur, er habe sich "den Rücken verdreht". Alaba hatte bereits das Länderspiel gegen Uruguay verletzungsbedingt verpasst, beim 3:0 gegen Augsburg am Wochenende wurde er im Finish eingewechselt.

Mit dabei ist bei den Bayern der Tiroler Marco Friedl. Die Münchner haben vor dem Gastspiel in Brüssel am Mittwochabend den Achtelfinal-Einzug bereits fixiert. Anderlecht liegt in Gruppe B punktlos am Tabellenende.