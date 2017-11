2000 Veilchen unterstützen die Austria in Mailand

2000 Austria-Anhänger - 200 mehr als im Vorjahr in Rom - werden in Mailand mit dabei sein. Am Spieltag wollen sie gegen 15 Uhr vor dem Mailänder Dom zusammentreffen, verrät die Austria in einer Aussendung.

Um 21.05 Uhr wird's dann im ehrwürdigen San Siro ernst. Gegen Milan ist die Austria natürlich klarer Außenseiter, zumal das Hinspiel in Wien schon mit 1:5 verloren ging. Die Violetten halten nach vier Spielen bei ebenso vielen Punkten.