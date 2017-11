Unsere größte Angst ist die Einsamkeit im Alter

Für rund eine Million Österreicher (14 Prozent der Befragten) ist das Thema Einsamkeit im Alter schon jetzt aktuell. Sie sind davon überzeugt, dass die Einsamkeit nicht an ihnen vorbeigehen wird, heißt es in der Studie. Auch Singles der Altersgruppe 50+ haben diesbezüglich relativ negative Zukunftserwartungen. "Die Einsamkeit macht offensichtlich Angst vor der Zukunft", interpretiert Studienautor Werner Beutelmeyer vom market-Institut die erhobenen Daten.

Weil im Alter soziale Kontakte in der Familie an Bedeutung gewinnen, müssen sich Singles mehr an Freunden orientieren. "Wenn diese wegfallen, kann es sehr schnell zur Vereinsamung kommen", so Beutelmeyer. Zumal die sozialen Kontakte dem subjektiven Empfinden nach im Alter deutlich weniger werden, so der Studienautor.