„Unsere kleine Farm“-Star klagt Oliver Stone an

Gilbert glaubt, dass die Aktion ein Racheakt war, weil sie einmal Stone bei einem Treffen in einem Club in seiner Ehre getroffen hatte. "Er hat sich damals darüber ausgelassen, wie scheiße Fernsehen ist und dass er das nie machen würde. Doch dann kamen die ganze Zeit Mädchen, die mich in 'Unsere kleine Farm' gesehen hatten, zu mir und haben ihn ignoriert. Er konnte es nicht fassen. Ich hab darauf zu ihm gesagt: 'Siehst du, Arschloch, das ist Fernsehen!' Das hat er nie vergessen!"