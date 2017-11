Linz hat beim Klima Luft nach oben

Der Verkehr belastet unser Klima! Im Mai hatte Greenpeace deshalb ein "Landeshauptstädte-Ranking" zum Thema Mobilität durchgeführt. Schon damals lag Linz auf dem bescheidenen siebenten Platz. Ein halbes Jahr später wollte man nun bei der Umweltorganisation wissen, welche Städte mit neuen Anreizen und Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität gepunktet haben. Und dabei kam es jetzt für die oberösterreichische Landeshauptstadt sogar noch schlimmer...



Nur Vorletzter

Achter und vorletzter Platz! Auch wenn der Linzer FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein Greenpeace nicht antwortete, was auch in die Bewertung miteinfloss, hat sich seit dem Mai bei einigen Punkten wenig verändert. Besonders in Sachen Luftqualität sind die Zahlen alarmierend: Bedenklich die hohen Stickstoffdioxid-Werte, die mit 48,4 μg/m³ (Station Römerberg) weit oberhalb des EU-weiten Grenzwerts zum Schutz menschlicher Gesundheit liegen.



Leihrad-System ab 2018

Auch beim Ausbau des Radnetzes gibt es nach wie vor großen Verbesserungsbedarf. So liegt der Wegeanteil in Linz bei nur sieben Prozent, während sich etwa Salzburg oder Bregenz über 20 Prozent freuen. Zumindest soll 2018 ein Leihrad-System - ein wichtiger Baustein für einen höheren Fahrradanteil - kommen.