Chelsea-Leihgabe schießt Eigentor aus 40 Metern

Chelsea-Leihgabe Fankaty Dabo spielt derzeit bei Vitesse Arnhem in den Niederlanden. Am Wochenende traf der 22-jährige mit einem perfekten Heber - nur, zu seinem Unglück, ins eigene Tor. Vitesse verlor am Ende gegen Groningen 2:4, nach dem Eigentor des Engländers (oben im Video) traf Groningen noch zweimal.