Isegrim streift durch Wälder und sorgt für Unruhe

Meister Isegrim scheidet die Geister: In vielen Kulturen wird er verteufelt, in anderen wiederum verehrt. Die Mongolen sahen in ihm gar ihren Ahnherrn. Ein Rudel im niederösterreichischen Allentsteig und einzelne Wildtiere, die von Ost nach West streifen, erhitzen die Gemüter von Jägerschaft, Landwirten und Naturaktivisten.