„Twitter-Mörder“ lockte neun Menschen in den Tod

In Japan ist ein als "Twitter-Mörder" bekannter junger Mann in einem ersten Fall wegen Mordes angeklagt worden. Dem 27-jährigen Takahiro S. wurde der Mord an einer 23-Jährigen zur Last gelegt, wie die Behörden mitteilten. Er soll insgesamt neun Menschen, zumeist junge Frauen, über den Kurzbotschaftendienst Twitter zu sich nach Hause gelockt und dort ermordet haben.