Österreich gegen Weißrussland steigt in St. Pölten

Österreichs Davis-Cup-Team empfängt Weißrussland am 2./3. Februar 2018 in der 1. Runde der Europa-Afrika-Zone I in St. Pölten - gespielt wird im Veranstaltungszentrum (VAZ) auf Sand. Die Halle an der Westautobahn (A1) wird Sitzplätze für 2.600 Zuschauer bieten. Den Österreichern, die auf die Zusage von Dominic Thiem zählen dürfen, bietet sich bei dem Vergleich die Chance zur Revanche an den Weißrussen. Erst im April dieses Jahres hatten sie auf Hardcourt in Minsk 1:3 verloren.