120 Solarmodule vom Dach einer Halle gestohlen

Fleißig, aber durch und durch kriminell: Ein Betriebsgebiet im Bezirk Neusiedl am See suchten dreiste Diebe heim. Die Täter hatten es auf die Fotovoltaikanlage auf dem Dach einer Firmenhalle abgesehen. 120 Solarmodule wurden erbeutet. "Die Demontage muss mehrere Stunden gedauert haben", so ein Ermittler.