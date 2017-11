Österreich - Deutschland: VIP-Tickets gewinnen!

Die ÖBV-Herren treffen in der Qualifikation zur WM 2019 einmal mehr auf Deutschland. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Serbien und Georgien. Österreich eröffnet am 24. November in Serbien. Drei Tage später geht es zu Hause gegen Deutschland. Am 22. und 25. Februar 2018 folgen zwei weitere Heimspiele: gegen Georgien und Serbien. Zum Abschluss muss Österreich nach Deutschland (29. Juni 2018) und Georgien (2. Juli 2018). Die ersten drei Teams aus jeder der acht Gruppen steigen in die letzte Phase der Qualifikation für die Endrunde 2019 in China auf.

"Eine sehr schwere Gruppe mit gleichzeitig sehr attraktiven Gegnern für das Publikum", reagierte Teamkapitän Thomas Schreiner. "Wir werden alles versuchen, unter die ersten drei zu kommen." "Der Aufstieg ist nicht unmöglich”, betonte Moritz Lanegger. Von einer "auch für das Publikum" interessanten Gruppe sprach Rasid Mahalbasic.

