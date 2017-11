Todesfluch? Fatale Woche schockt Welt des Sports

Auch die Türkei steht seit Samstag unter Schock: Der türkische Gewichtheber-Olympiasieger Naim Süleymanoglu ist am Samstag im Alter von 50 Jahren in Istanbul gestorben. Der nur 1,47 Meter große gebürtige Bulgare gewann als erster Gewichtheber drei olympische Goldmedaillen: 1988 in Seoul, 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta. Süleymanoglu war erst Ende September wegen einer Leberzirrhose in eine Klinik eingeliefert worden.