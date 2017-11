Kopfschuss-Mord in Wien: Schütze steht vor Gericht

Wegen Mordes muss sich seit Montag ein 28-jähriger Mann vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Er soll am 16. April in der Jägerstraße in der Brigittenau einen Bekannten per Kopfschuss getötet haben. Seine Verteidiger Werner Tomanek und Philipp Wolm wollen beweisen, dass es sich bei der Bluttat vom Ostersonntag um einen Schießunfall gehandelt hat.