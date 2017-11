Das schaffte noch kein Königspaar vor ihnen!

"Meine Stärke und meine Stütze"

Zum Goldenen Hochzeitstag 1997 hatte die Queen über die Rolle ihres Prinzgemahls gesagt: "Er war in all diesen Jahren meine Stärke und Stütze." Philip selbst sagte einst, er habe seine wichtigste Aufgabe als Ehemann der Königin stets darin gesehen, "ihr zu dienen, so gut ich konnte". Der Prinzgemahl zog sich diesen Sommer aus der Öffentlichkeit zurück. Elizabeth übergibt nach und nach mehr Aufgaben an ihren 69-jährigen Sohn Charles ab.