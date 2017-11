Fühlen Sie sich auf den Christkindlmärkten sicher?

Seit dem blutigen Lkw-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin im Vorjahr geht auch in Wien die Angst vor ähnlichen Attentaten um. An den Eingängen zu mehreren Christkindlmärkten wurden deshalb Hindernisse aus Beton platziert und wie am Rathausplatz sogar mit Weihnachtsdeko verhüllt. Die Polizei erwartet sich dadurch mehr Sicherheit für die Besucher. krone.at fragte Passanten, was sie von den Sicherheitsmaßnahmen halten und ob die Angst vor Terroranschlägen mittlerweile zum Alltag gehört.