Ein „Waagnis“ um schlanke 20 Cent

Im hektischen Großstadttrubel hat man nicht immer Zeit, innezuhalten. Dabei gibt es in Wien viele Dinge, die eine Geschichte erzählen, wenn man nur genau hinsieht: legendäre Würfeluhren, historische Tramway-Wartehäuschen. Und dann sind da noch die Waagen. Alt und stumm stehen sie da, wie Relikte aus einer längst vergangenen Zeit. Bei Straßenbahnhaltestellen, in diversen Parkanlagen und in Bädern warten sie auf ihre Kundschaft. Tag für Tag laufen wir an ihnen vorbei. Immerhin sind es 150 Stück an der Zahl.

Öffentliches Wiegen seit 1888

Tatsächlich prägen sie seit 1888 das Wiener Stadtbild, wie der Historiker und Stadtforscher Peter Payer in seinem kulturhistorischen Werk über die öffentlichen Personenwaagen beschreibt. Damals wurde im Rahmen einer Ausstellung über neue Erzeugnisse die erste Personenwaage präsentiert. Und wie so oft im Leben, war es anfangs für die Menschen nicht einfach, mit dieser Innovation umzugehen. Zum Kaschieren der Unwissenheit kam der Wiener Schmäh zum Einsatz: "I muss mich beschwern, i hab da drei Kreuzer einitan und 's kommt ka Schokolad außa."