Feyenoord-Fans gedenken toten Sohnes des Torhüters

Rührende Momente im De-Kuip-Stadion in Rotterdam: Am Samstag zollten die Feyenoord-Fans dem vor sechs Jahren verstorbenen Sohn ihres Torhüters Brad Jones Tribut. Die Zuschauer widmeten ihm ein Lichtermeer und sangen dazu "You`ll never walk alone". Luca, der Sohn des australischen Torhüters, verlor 2011 den Kampf gegen Leukämie. Er war erst 5 Jahre alt.