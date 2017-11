Pamela Anderson: Kein Sex ohne Gefühle

Auch mit ihren Ex-Männern hat Anderson laut eigenen Angaben noch immer eine gute Beziehung. Vor allem mit Tommy Lee, mit dem sie zwischen 1995 und 1998 verheiratet war und die Söhne Brandon (21) und Dylan (19) hat, ist sie gut befreundet. "Tommy ist gerade so emotional. Jedes Mal, wenn sie im Studio sind, fängt er an zu weinen. 'Meine Jungs sind hier! Wir machen Musik zusammen! Ich habe etwas im Auge.' Ich weiß nicht, was passiert ist. Er ist so sentimental", berichtet sie. "Er ruft mich jetzt an und sagt: 'Pamela, vielen Dank - dafür, dass ich nach Frankreich gekommen bin - weil ich mehr Zeit mit den Jungs verbringen kann und es für sie so wichtig ist, bei ihrem Vater zu sein. Ich bin einfach so dankbar, dass ich die Zeit mit ihnen habe'."