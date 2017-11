Jessica Biel: Ihr Sohn treibt sie in den Wahnsinn

Im Interview mit "The Daily Telegraph" macht die 35-Jährige nun ein ehrliches Geständnis. Sie ist oft am Verzweifeln, wenn es um ihren Sprössling geht: "Es mag vielleicht schrecklich klingen, und deshalb redet auch kaum jemand offen darüber. Aber es ist die Wahrheit: Ich habe in meinem ganzen Leben nie so viele Emotionen durchlebt wie als Mutter. Und eine davon ist leider auch Wut."