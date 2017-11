Wimbledon-Siegerin Jana Novotna gestorben

Novotnas Weinkrampf nach ihrer bitteren Niederlage 1993 im Wimbledon-Finale gegen Steffi Graf war derart intensiv, dass sie selbst von der Herzogin von Kent in den Arm genommen und getröstet werden musste. Novotna hatte das Endspiel fast schon gewonnen, ehe sie die Begegnung doch noch aus der Hand gab. Fünf Jahre später siegte sie im All England Tennis Club aber doch noch. Am Sonntag starb die Tschechin im Alter von nur 49 Jahren im Kreise der Familie in ihrer Heimat.

Novotna gewann in den 14 Jahren ihrer Profi-Karriere 24 Titel im Einzel und 76 im Doppel. Sie war in der Weltrangliste die Nummer zwei im Einzel und die Nummer eins im Doppel. Im Wimbledon-Endspiel 1993 gegen Graf hatte Novotna bei eigenem Aufschlag schon mit 6:7,6:1 und 4:1 geführt - und verlor den entscheidenden Satz nach einem unerklärlichen Leistungseinbruch doch noch mit 4:6. 1998 holte sie gegen die Französin Nathalie Tauziat ihren einzigen Grand-Slam-Titel.