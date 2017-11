„Adam sucht Eva“-Sex: So tricksten Yotta & Natalia

Ganz so intim lief ihr Liebesspiel dann wohl doch nicht ab. Bereits vor ihrem Einzug ins Kuppelformat Adam sucht Eva stand fest: Natalia Osada (27) und Bastian Yotta (40) würden das perfekte Pärchen abgeben. Wie die Blondine im Promiflash-Interview zugab, fand sie den Selfmade-Millionär auch äußerst ansprechend. Eins stellte sie dann aber doch klar: "Also, ein No-Go ist für mich definitiv Sex gewesen. So was gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit und das sollte man im privaten Rahmen behalten." Ihren Prinzipien konnte die TV-Bekanntheit scheinbar aber nicht treu bleiben, wie Insel-Kollegin Melody Haase (23) jetzt im Gespräch mit Promiflash offenbarte.