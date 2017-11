Heimische Künstler helfen Menschen in Griechenland

Rund 130 Tonnen Hilfsgüter - von Babynahrung über Spritzen und OP-Handschuhe bis hin zu Schlafsäcken - bringen Griechenlandhilfe-Gründer Erwin Schrümpf und seine Mitstreiter jedes Jahr ins Land der Hellenen. Denn es mangelt an allem. Am schlimmsten aber leiden die Kinder. "Besonders heftig ist es jetzt vor Weihnachten", weiß der gebürtige Salzburger, der sich an eine Begebenheit vom letzten Weihnachten erinnert: "Eltern brachen in Tränen aus, weil sie nicht einmal das Geld hatten, ihren Lieblingen eine Tafel Schokolade zu kaufen."

Eine besondere Unterstützung erhält der Verein jetzt von zwei niederösterreichischen Künstlern. Der bekannte Dichter und Autor Karl Miziolek aus Gramatneusiedl, Bezirk Bruck an der Leitha, hat ein von ihm verfasstes Fabelbuch für Kinder auf Griechisch übersetzen lassen und spendet 50 Exemplare: "Ich fahre seit Jahrzehnten nach Griechenland auf Urlaub und es schmerzt mich, zu sehen, wie schlecht es den Menschen geht. Ich möchte zumindest einige Kinderaugen wieder strahlen sehen." Die Helfer werden die Bücher in Kinderheimen und Krankenhäusern verteilen.

Ebenfalls in den Dienst der guten Sache gestellt hat sich die Mostviertler Sängerin Angela Kiemayer. Sie spendet den Reinerlös ihrer neusten CD "Weihnocht" ebenfalls für die Griechenlandhilfe. "Uns in Österreich geht es zum Glück recht gut, den Menschen in Griechenland nicht. Steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein und ich möchte auf diese Art und Weise meinen Beitrag leisten", so die sympathische Niederösterreicherin.

