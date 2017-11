Auto erfasste Kind (6) am Zebrastreifen in Wels

Ein Bub aus Wels überquerte Sonntagabend gemeinsam mit seinen Eltern einen Zebrastreifen in Wels. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Wels bog bei dieser Kreuzung nach links auf den Kaiser Josef Platz ab. Und übersah offensichtlich die Familie aus unbekannten Gründen. Er erfasste mit seinem Pkw den 6-Jährigen. Der Bub erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in Begleitung seines Vaters mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht.