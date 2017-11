Austria in der Krise: Der Horror in Violett

Der violette Blick zurück auf die letzten zehn Jahre? Verspricht für diese Saison absolut nichts Gutes, dazu kommt der "Horror Happel-Stadion" mit null Heimvorteil: 19 Punkte nach fünfzehn Runden hatte man nur 2014/15 - am Ende Platz sieben, kein Europacup!

Zehn Punkte aus den ersten acht Heimspielen sind Negativ-Rekord! Vier Niederlagen in den ersten acht Heimspielen kassierte Austria in der Bundesliga-Historie noch nie! Ebenso gab es noch nie fünf Heimspiel-Niederlagen in Folge (inklusive Cup und Europacup).

Trainerdiskussion und Prinzip Hoffnung

Was tun? Alles hat ein Für und ein Wider: Draufhauen? Will keiner so richtig, die Jungen, die ins kalte Wasser geworfen wurden, geben ihr Bestes. Aber: Von einigen "Routiniers" (Serbest, Holzhauser, Tajouri, Friesenbichler, um Namen zu nennen) muss mehr kommen.

Prinzip Hoffnung? "Im Frühjahr sind die Verletzten wieder zurück, wird alles besser", sagt Trainer Thorsten Fink. Aber: Gefährlich, denn die Garantie für eine Aufholjagd hat man nicht.