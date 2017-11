Rapid noch nicht gefestigt: Das M-Wort bleibt tabu

"Aktuell ist der Platz, wo wir stehen, richtig", beteuert Rapids Sportchef Fredy Bickel. "Man macht nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Nicht dass wir keine Ambitionen haben. Aber wir wären jetzt schlecht beraten, so etwas in den Mund zu nehmen."

Das M-Wort, also der Meistertitel, bleibt in Hütteldorf tabu. Auch nach dem 2:1 beim LASK, dem zwölften Pflichtspiel ohne Niederlage. "Aber auch da hat man gesehen, dass wir noch nicht gefestigt sind", so Bickel. "Wir leben von der Leidenschaft, müssen für jeden Punkt enormen Aufwand betreiben."

"Die Tabelle ist irrelevant"

Daher sieht man sich in Hütteldorf nicht als Titelkandidat. "Die Tabelle ist irrelevant", blockt auch Trainer Goran Djuricin ab. Auch wenn er selbst seine Kritiker ("unerfahrene Billiglösung") zum Verstummen bringt. "Der LASK attackiert oft ohne Absicherung", verriet Kapitän Stefan Schwab den Matchplan. "Wir wollten mutig die erste Pressinglinie überspielen, die Räume nutzen." Das ging auf. Auch wenn dann Djuricins warnende Worte zur Pause nicht erhört wurden.