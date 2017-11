Toronto setzt Siegesserie gegen Washington fort

Die Toronto Raptors haben am Sonntagabend (MEZ) den vierten Sieg in Serie in der NBA gefeiert. Mit einem 100:91 revanchierten sie sich an den Washington Wizards auch für die vor zwei Wochen erlittene, bisher einzige Heimniederlage (96:107) der Saison. Jakob Pöltl steuerte fünf Punkte und vier Rebounds bei.