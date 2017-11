73-Jährige stirbt bei Frontalkollision in OÖ

Es herrschte dichter Nebel und auf der Straße lag Neuschnee: Bei Winterwetter krachten am Sonntag um 16.11 Uhr in einer Kurve zwischen Putzleinsdorf und Amesedt in Oberösterreich zwei Autos zusammen. Von den fünf beteiligten Personen wurde eine 73-Jährige aus Goldwörth getötet, zwei Menschen schwer verletzt.