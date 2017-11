Tiroler (15) am Bahnsteig sitzend von Zug erfasst

Alleine am Bahnhof Inzing unterwegs

"Er hatte Riesenglück, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist", so die Exekutive. Zum Unfallzeitpunkt war der 15-Jährige übrigens alleine am Bahnsteig - außer dem Lokführer, der die Notbremsung einleitete, gab es keine Zeugen. Was der junge Mann nach dem Fest in Kematen eigentlich beim Bahnhof in Inzing machte, ist unklar.

Erst Anfang Oktober war es in Puch bei Hallein in Salzburg zu einem dramtischen Unfall gekommen, bei dem ein Kinderwagen auf einem Bahnsteig in Salzburg vom Sog einer vorbeifahrenden Garnitur erfasst wurde. Das Mädchen (1) wurde herausgeschleudert und starb.