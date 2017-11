Schock! Arnautovic krümmt sich vor Schmerzen

Moyes hatte Arnautovic noch vor seinem ersten Spiel als West-Ham-Trainer scharf kritisiert: "Er muss ein Teamspieler sein. In den Clips, die ich gesehen habe, war Marko manchmal kein Teamspieler." Dennoch ließ Moyes den 28-Jährigen am Sonntag im Auswärtsspiel bei Watford (Sebastian Prödl stand bei den Hausherren nach seiner Wadenverletzung erstmals wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz) von Beginn an ran.

Bemühter Arnautovic

Arnautovic bemühte sich sichtlich, vergab kurz vor der Pause eine Top-Chance: Goalie Gomes parierte sowohl seinen Kopfball als auch seinen Nachschuss aus kurzer Distanz. In der 69. Minute kam es für "Arnie" noch viel bitterer: Bei einem Zweikampf mit Zeegelaar stürzte er unglücklich auf seinen rechten Arm, krümmte sich am Boden vor Schmerzen und musste nach minutenlanger Behandlung ausgewechselt werden."Arnie" wollte nicht rausLaut Informationen von "Sky Sports" bat Arnautovic an der Outlinie Moyes eindringlich, ihn nicht auszuwechseln. Was der Trainer ablehnte.

Daumen gebrochen?

Nach Spielende verriet Moyes die erste Diagnose: "Wir vermuten, Marko hat sich den Daumen gebrochen. Genaueres wissen wir am Montag", verwies er auf heutige, weitere Untersuchungen. Auch das Ergebnis schmerzte West Ham: Denn Watford gewann 2:0.