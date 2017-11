4:0! Kräftiges Lebenszeichen von Werder Bremen

Werder Bremen kann in der deutschen Bundesliga doch noch gewinnen. Mit Kapitän Zlatko Junuzovic (bis zur 82.) und Florian Kainz (ab der 88.) feierte der Klub am Sonntag zum Abschluss der 12. Runde einen 4:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Hannover 96. Nach fünf Remis und sechs Niederlagen gab es damit erstmals drei Punkte und den Vorstoß auf Position 16 in der Tabelle, den Relegationsrang.