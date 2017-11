Größtes Luftschiff der Welt havariert

Es gilt als größtes Luftfahrzeug der Welt, muss aber nach einer Havarie in Großbritannien vorerst am Boden bleiben: das Luftschiff "Airlander 10". Der "Airlander" riss sich am Samstag am Flugplatz Cardington rund 80 Kilometer nördlich von London von seinem Haltemast los. Ein Sicherheitsmechanismus habe dann dafür gesorgt, dass die Hülle aufriss und das Helium entwich. Zwei Angestellte des Flugplatzes wurden leicht verletzt.