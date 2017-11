Spektakulärer Heimsieg der Vienna Capitals

Die Vienna Capitals haben im zweiten Spiel nach der Länderspielpause wieder gewonnen. Der überlegene Tabellenführer der Erste Bank Eishockey Liga feierte zwei Tage nach dem 0:1 gegen Fehervar in einer äußerst unterhaltsamen Heimpartie gegen Znojmo einen verdienten 6:4-Erfolg. Innsbruck verlor im zweiten Spiel der 20. Runde am frühen Sonntagabend beim Tabellenschlusslicht in Bozen knapp 0:1.