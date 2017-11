Immer mehr Autos im Land

Ein solches Angebot, sich eben mit anderen Nutzern vor allem für kurze Fahrten ein umweltfreundliches Elektroauto zu "teilen", gibt es derzeit in knapp 70 Gemeinden im ganzen Land. "Damit ist Niederösterreich zwar Vorreiter, aber es gibt auch hier noch genug Potenzial, dieses System weiter auszubauen", diagnostiziert Markus Gansterer.

Dass daran über kurz oder lang kein Weg vorbeiführen werde, untermauert der Fachmann des Verkehrsklubs mit Zahlen, Daten und - mitunter erstaunlichen - Fakten: So wächst mittlerweile in Niederösterreich die Zahl der Autos rasanter als jene der Einwohner. "In nur 15 Jahren sind gleich 180.000 zusätzliche Pkw dazugekommen", rechnet Gansterer vor. Zum bildlichen Vergleich: Wollte man alle Autos im Land nebeneinander parken, bräuchte man 2200 Fußballfelder. Und würden sie hintereinander fahren, reichte die Kolonne von St. Pölten fast bis Lissabon in Portugal.

Was den Verkehrsexperten besonders nachdenklich stimmt: "Es sitzen immer weniger Personen in den Fahrzeugen. In 100 Pkw sind heute nur noch 115 Insassen unterwegs, vor 25 Jahren waren es noch 140."

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung