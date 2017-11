Burgstaller trifft - Schalke gewinnt 2:0

Guido Burgstaller hat am Sonntag sein viertes Saisontor in der deutschen Bundesliga erzielt. Der 28-jährige Stürmer sorgte beim 2:0-Heimerfolg von Schalke 04 gegen den Hamburger SV in der 77. Minute für den Endstand. Tore des Kärntners sind ein gutes Omen. Zuvor hatte der ÖFB-Teamspieler auch schon gegen Stuttgart, Hertha und Mainz getroffen, all diese Partien konnten gewonnen werden.