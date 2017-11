Black-Hawk-Flotte wird nun endlich modernisiert!

Bis 2020 sollen dann wieder alle neun "schwarzen Falken" bestens aufgerüstet sein - vor allem für den Katastrophenschutz! Mit dieser Innovation hält Noch-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) sein Versprechen, das er den Black-Hawk-Piloten am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn (NÖ) gegeben hat. "Die Black Hawk sind im Katastrophenschutz unersetzlich, weil sie einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit Österreichs leisten. Die Piloten und Techniker haben sich diese Investition verdient", so Doskozil.