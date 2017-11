2:3-Niederlage - Juve verliert den Anschluss

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat am Sonntag in der Serie A eine überraschende 2:3-Auswärtsniederlage gegen Sampdoria Genua kassiert. Damit liegt der Titelverteidiger nach 13 Runden schon vier Punkte hinter Spitzenreiter Napoli, der bereits am Samstag den Schlager gegen Austrias kommenden Europa-League-Gegner AC Milan mit 2:1 gewann.