Zadrazil trifft bei 8:0-Sieg von Turbine Potsdam

Viele österreichische Fußball-Teamspielerinnen kommen am Montag mit viel Selbstvertrauen zum Nationalteam. Die 24-jährige Sarah Zadrazil trug sich am Sonntag beim 8:0-Kantersieg von Turbine Potsdam beim 1. FC Köln zum ersten Mal in dieser Saison in die Schützenliste ein, traf in der 31. Minute zum 4:0. Nach sechs Remis in Folge gab es für den Neo-Fünften erstmals wieder einen Sieg.