Transporter steckte fest: Per Seilwinde geborgen

Ein in einer Unterführung festgesteckter Transporter hat am Samstag für einen nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz in Wiener Neudorf gesorgt: Nachdem die Polizei die Unterführung gesperrt hatte, ließen die Einsatzkräfte die Luft aus allen Reifen des Fahrzeuges. Um laut Feuerwehr weitere "kostbare Zentimeter des Federweges" zu gewinnen, wurde der Transporter mit Feuerwehrmitgliedern "beladen".