D: Riesiger Betrug mit erfundenen Briefen

"Es stimmt, dass wir Betrugsfälle im Bereich der Einlieferungen größerer Briefmengen bei Geschäftskunden hatten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt", sagte ein Konzernsprecher am Sonntag. So sollen Millionen an Briefen, die gar nicht existierten, also nie geschrieben wurden, von privaten Dienstleistern bei der Post abgerechnet worden sein.

Zur Höhe eines möglichen Schadens wollte der Sprecher keine Angaben machen. Die Ermittlungen, die schon seit einigen Monaten liefen, seien noch nicht abgeschlossen. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" könnte sich der Schaden jedoch auf 50 bis 100 Millionen Euro belaufen.