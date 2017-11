Schock nach tödlichem Sturz von Hegarty in Macao

Der Unfalltod von Motorrad-Pilot Daniel Hegarty hat die Sicherheitsdebatte um den hochriskanten Grand Prix von Macao neu entfacht. Der Brite starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem er am Samstag in der sechsten Runde des Rennens bei einem Sturz in die Begrenzung seinen Helm verloren hatte und schwer verletzt worden war.