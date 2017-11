Mugabe als Parteichef in Simbabwe abgesetzt

Er wolle "lieber sterben als das Amt abgeben", hatte Simbabwes derzeit unter Hausarrest gestellter Langzeitmachtinhaber Robert Mugabe noch am Samstag verkünden lassen. Doch die Proteste in der Hauptstadt Harare waren offenbar zu groß: Am Sonntag wurde der 93-Jährige von seiner Regierungspartei Zanu-PF als Parteichef abgesetzt.