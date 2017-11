Fallschirmspringer-Kollision: Mann schwer verletzt

21 Springer zeitgleich in der Luft

Der Unfall ereignete sich im Rahmen einer Veranstaltung eines österreichischen Fallschirmvereins in Zell am See, an der Sportler aus Tschechien, Deutschland und Österreich teilnehmen. Bevor es zum Unglück kam, waren 21 Fallschirmspringer aus einem Flugzeug abgesprungen, in der Landephase stießen die Flugsportler zusammen.