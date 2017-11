15. NBA-Sieg in Serie für Boston Celtics

Die Boston Celtics haben am Samstag in der NBA ihren 15. Sieg in Serie eingefahren. Der Rekordmeister setzte sich bei den Atlanta Hawks mit 110:99 durch und ist weiter Spitzenreiter der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Spielmacher Kyrie Irving, nach einer Gesichtsverletzung mit Maske auf dem Parkett, überzeugte bei lediglich zwei Fehlwürfen mit 30 Punkten.