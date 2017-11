Mann kam bei Wohnhausbrand ums Leben

Fünf Feuerwehren waren ursprünglich zu einem Gartenhüttenbrand alarmiert worden, doch als sie am Einsatzort in Braunau ankamen, sahen sie, dass ein großes Wohnhaus aus Holz in Flammen stand. Vier Stunden dauerten die Löscharbeiten, die einen schockierenden Fund zu Tage brachten: Eine männliche Leiche lag im zerstörten Haus, offenbar hatte der Mann selbst das Feuer gelegt. Das Motiv dafür ist noch völlig unklar.

Eine positive Nachricht gab es dennoch: Die Florianijünger konnten einen kleinen Hund unverletzt aus dem Haus bergen.