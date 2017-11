Robert Lewandowski trifft auch im „Opa-Look“

Lewandowski hatte sich unter der Woche eine neue Haarfarbe verpasst - der grau-blonde Teint gefällt nicht jedem. Bayern-Trainer Jupp Heynckes gab sich nach dem Sieg über Augsburg am Samstag diplomatisch: "Die jungen Leute wollen sich halt mal verändern. Gerade die Torjäger haben das so an sich, ich war ja auch mal Torjäger. Wichtig ist, dass es ihm gefällt..."

Ob er sich aus Solidarität mit seinem grauhaarigen Trainer für die neue Frisur entschieden habe, wurde Lewandowski nach dem Spiel gefragt. "Er ist mein Vorbild", schmunzelte der Pole. "Nein, ich wollte einfach etwas anderes machen als andere. Grau passt vielleicht zu mir, weil ich älter bin. Meine Frau war auch zufrieden."

Am Mittwoch gastieren die Bayern in der Champions League in Anderlecht - man darf gespannt sein, ob Lewandowskis "Opa-Look" auch in der Königsklasse Glück bringt...