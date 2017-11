Dimitrow folgt Goffin ins Endspiel der ATP-Finals

Durch den Finaleinzug von Dimitrow steht fest, dass der in der Gruppenphase ausgeschiedene Dominic Thiem in der Weltrangliste zumindest um eine Position auf Rang fünf zurückfallen wird. Dimitrow zieht aber nicht nur an Thiem, sondern auch an Alexander Zverev vorbei und scheint ab Montag als neue Nummer 3 auf.

Dimitrow führte im ersten Satz bereits 3:0, gab diesen aber doch noch ab. Der zweite Durchgang war dann von Beginn bis zum Ende eine klare Angelegenheit für den Bulgaren, der Sock kein einziges Game ließ. Die Entscheidung im umkämpften dritten Satz fiel durch ein Break von Dimitrow zum 5:3. Bei eigenem Aufschlag verwertete Dimitrow nach 1:59 Stunden seinen vierten Matchball.